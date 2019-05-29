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Евгений Трошин ушел с поста министра труда

29 мая в 08:15 930 просмотров
, что министр труда и социальной защиты Пензенской области Евгений Трошин покинул пост.

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Стало известно, что министр труда и социальной защиты Пензенской области Евгений Трошин покинул пост.

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утром 29 мая в своем микроблоге в «Твиттере».

«Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию. Это направление возглавит Алексей Качан, ранее занимавший должность первого заместителя министра экономики региона», — написал он.

Евгений Трошин был назначен на должность министра труда и социальной защиты 1 декабря 2015 года. В 2016-м был награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере.

Фотография: http://pnzreg.ru/virtual-reception/phonebook/674/

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