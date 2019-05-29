Евгений Трошин ушел с поста министра труда

Стало известно, что министр труда и социальной защиты Пензенской области Евгений Трошин покинул пост.

Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утром 29 мая в своем микроблоге в «Твиттере».

«Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию. Это направление возглавит Алексей Качан, ранее занимавший должность первого заместителя министра экономики региона», — написал он.

Евгений Трошин покидает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по собственному желанию.

Это направление возглавит Алексей Качан, ранее занимавший должность первого заместителя министра экономики региона. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 29 мая 2019 г.

Евгений Трошин был назначен на должность министра труда и социальной защиты 1 декабря 2015 года. В 2016-м был награжден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере.