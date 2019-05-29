В России могут ввести новую выплату для многодетных отцов

«Отцовский капитал» планируют ввести в России, данная выплата будет предназначена для мужчин, у которых родился третий ребенок.

Как сообщают «Известия», «отцовский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой финансовой поддержки.

Авторы инициативы отмечают, что размер субсидии будет аналогичен материнскому капиталу, который сейчас составляет более 450 тысячи рублей. Выплачиваться пособие будет тем отцам, которые состоят в браке и все его дети воспитываются в одной семье.

Реализовывать проект планируют сначала на Дальнем Востоке. В число регионов первого этапа также, скорее всего, войдет Калининградская область, Севастополь и Крым.