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В Пензе создали спецотдел по благоустройству дворов

29 мая в 08:28 164 просмотра

29 мая в ходе планерки в горадминистрации мэр Пензы Виктор Кувайцев в очередной раз обратил внимание чиновников на благоустройство.

«Установилась высокая положительная температура, нам надо обратить внимание на состояние улично-дорожной сети, на полив новых зеленых насаждений, их много», — сказал мэр.

Директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов ответил, что все деревья и газоны поливают ежедневно.

«Мы провели конкурсные процедуры по формированию комфортной городской среды, наши программы по благоустройству — самые близкие к жителям, мы будем благоустраивать дворы, конечно, в ходе реализации будут коррективы, их надо учитывать. Мы создали специальный отдел, который будет контролировать работы. Они должны быть выполнены в августе», — сообщил Виктор Кувайцев.


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