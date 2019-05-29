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На ремонт насоса водозабора в Пензе потратят более 4,5 млн

29 мая в 08:41 202 просмотра

На пензенском водозаборе вышла из строя часть оборудования. Эту тему поднял мэр Виктор Кувайцев в ходе планерки 29 мая.

«В мае высветилась тревожная ситуация по обеспечению города водой: на водозаборе один из насосов вышел из строя. Мы выезжали на место», — сообщил Виктор Кувайцев.
По словам мэра, оборудование после установки не обновлялось давно.

Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков сказал, что проведено обследование, согласовано техзадание на ремонт.

«4 млн 517 тысяч будет стоить ремонт, подрядная организация готова приступить к работам через три недели, ремонт займет две недели», — рассказал он.

Мэр Пензы поинтересовался, есть ли резерв, чтобы не произошло сбоев. Сергей Ивенков ответил, что резерв есть, плюс — еще один насос.


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