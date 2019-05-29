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В Пензе на День города хотят провести фестиваль граффити

29 мая в 08:50 226 просмотров
, что продолжают поступать предложения по организации мероприятий на День города.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что продолжают поступать предложения по организации мероприятий на День города.

Он отметил, что иногда предлагают то, что уже было. Например, провести на набережной фестиваль граффити.

" Для нас сложность состоит в том, что это требует материальных затрат", — подчеркнул он.

По словам начальника управления культуры города Веры Фейгиной, на это потребуется 400 тысяч рублей. Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос по организации фестиваля.

Кроме того, среди предложений — фестиваль национальных костюмов, а также площадка, на которой детям будут рассказывать об истории города.

«Времени — не так много, к концу недели надо с концепцией определиться и заниматься подготовкой», — сказал Виктор Кувайцев.


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