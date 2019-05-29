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В Пензе проанализируют предложения застройщиков для переселенцев из аварийного жилья

29 мая в 09:04 174 просмотра
, которые проживают в аварийных домах, обсудили в ходе планерки в горадминистрации 29 мая.

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Приобретение нового жилья для пензенцев, которые проживают в аварийных домах, обсудили в ходе планерки в горадминистрации 29 мая.

Так, 15 пензенцам предложили квартиры по ул. 3 проезд Можайского. Люди уже осмотрели помещения, и они их устроили на 1, 8, 9 и 10 этажах. Также будут рассмотрены и другие варианты.

«Среди тех, кому предложили 8, 9 и 10 этажи, нет людей с ограниченными возможностями?», — спросил мэр Пензы Виктор Кувайцев у начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда Марии Лошмановой.

Она ответила, что такие граждане есть, но они выбрали квартиры на первых этажах. Известно, что в первую очередь, квартиры предложат жителям домов по ул. 9 января, Леонова, Ударной, 35.

«По закону, на 1 кв. м выдается по программе расселения 35 тыс. руб., разницу в 15 кв. м придется доплачивать муниципалитету. Если участники программы заходят больше квадратуру, то им предложат заплатить самим», — рассказала Мария Лошманова.

Виктор Кувайцев поручил проанализировать предложения всех строительных компаний, чтобы было ясно, что можно предложить людям.


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