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В России предложили запретить псевдопивные напитки

29 мая в 09:16 164 просмотра
, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин, сообщают «Известия».

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В России предложили запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин, сообщают «Известия».

Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.

При этом потребителей нередко вводят в заблуждение. Производители выдают слабоалкогольную продукцию, которую производят с помощью этилового спирта и ароматических добавок, за пивные напитки натурального брожения. Авторы инициативы пояснили, что запрет позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции.

В Минфине обращение пообещали рассмотреть. Если предложение будет принято, то слабоалкогольные коктейли могут подорожать примерно на 40%.


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