Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
В Заречном пояснили ситуацию с туалетами без дверей в школе
Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Наши новости
В Пензе поменяли материал для остановочных павильонов из-за вандалов
В Пензе восстановят монумент «Танк Т-34»
Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат
В Пензе проанализируют предложения застройщиков для переселенцев из аварийного жилья
На ремонт насоса водозабора в Пензе потратят более 4,5 млн
В Пензе создали спецотдел по благоустройству дворов
Евгений Трошин ушел с поста министра труда
В Пензе организована проверка по факту травмирования ребенка в школе
В Пензенской области зарегистрировано 8150 должников по алиментам
Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник

На начальника каменского отделения «Энергосервис» завели дело

29 мая в 09:37 154 просмотра
 «Энергосервис» в Каменском районе Пензенской области, нашли нарушения.

" data-title="На начальника каменского отделения «Энергосервис» завели дело — Пенза-пресс, рунет за день">

В отделении ООО «Энергосервис» в Каменском районе Пензенской области, нашли нарушения.

Так, на эксплуатируемые 18 блочных котельных установок по запросу прокурора проектная документация была предоставлена не в полном объеме. Пять установок не были ограждены, а с девяти установок на удаленный диспетчерский пункт не были выведены сигналы о пожаре и несанкционированном проникновении.

В результате в отношении начальника каменского отделения «Энергосервис» возбудили дело об административном нарушении. Его направили на рассмотрение в региональное отделение Ростехнадзора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...