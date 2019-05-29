Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
В Заречном пояснили ситуацию с туалетами без дверей в школе
Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Наши новости
В Пензе поменяли материал для остановочных павильонов из-за вандалов
В Пензе восстановят монумент «Танк Т-34»
На начальника каменского отделения «Энергосервис» завели дело
В Пензе проанализируют предложения застройщиков для переселенцев из аварийного жилья
На ремонт насоса водозабора в Пензе потратят более 4,5 млн
В Пензе создали спецотдел по благоустройству дворов
Евгений Трошин ушел с поста министра труда
В Пензе организована проверка по факту травмирования ребенка в школе
В Пензенской области зарегистрировано 8150 должников по алиментам
Пензенские пограничники отметили профессиональный праздник

Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат

29 мая в 09:53 170 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплекс мер по повышению производительности труда и увеличению зарплат.

Этим займется председатель регионального правительства Николай Симонов. Соответствующие материалы он должен предоставить до конца июня.

«Одна из главных задач на сегодняшний день — повышение производительности труда и заработной платы в нашем регионе. По итогам 2018 года в области отмечен рост — около 8%, это второе место по Приволжскому федеральному округу, но этого недостаточно», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что повышение требуется на предприятиях различных форм собственности и направления деятельности, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Нужно встречаться, работать с руководителями сельскохозяйственных, промышленных предприятий, представителей бизнеса. Если мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из Пензенской области, а оставалась в родном регионе, нужно поднимать зарплату, от этого фактора многое зависит», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/161481/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...