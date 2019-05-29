Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат

Этим займется председатель регионального правительства Николай Симонов. Соответствующие материалы он должен предоставить до конца июня.

«Одна из главных задач на сегодняшний день — повышение производительности труда и заработной платы в нашем регионе. По итогам 2018 года в области отмечен рост — около 8%, это второе место по Приволжскому федеральному округу, но этого недостаточно», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что повышение требуется на предприятиях различных форм собственности и направления деятельности, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Нужно встречаться, работать с руководителями сельскохозяйственных, промышленных предприятий, представителей бизнеса. Если мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из Пензенской области, а оставалась в родном регионе, нужно поднимать зарплату, от этого фактора многое зависит», — подытожил Иван Белозерцев.