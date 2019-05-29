Мужчина опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что пешеходный переход находится между пожарной частью и остановкой общественного транспорта «Колледж».

«Тротуар и сама пешеходная дорожка не готова к эксплуатации, так как пролегает через газон и разделительную полосу, которая также оборудована газоном. Пешеходы, естественно, вынуждены переходить проезжую часть в неположенном месте», — рассказал он.

Пользователи в комментариях отметили, что это не единственный неудачный пешеходный переход. Пензенец Дмитрий рассказал, что два года назад подобный случай был на улице Вишневой, там люди, когда переходили дорогу, упирались в овраг.