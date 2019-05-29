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На проспекте Строителей пешеходный переход упирается в газон — соцсети

29 мая в 10:28 156 просмотров

Пензенец в Сети рассказал о странном пешеходном переходе на проспекте Строителей.

Мужчина опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что пешеходный переход находится между пожарной частью и остановкой общественного транспорта «Колледж».

«Тротуар и сама пешеходная дорожка не готова к эксплуатации, так как пролегает через газон и разделительную полосу, которая также оборудована газоном. Пешеходы, естественно, вынуждены переходить проезжую часть в неположенном месте», — рассказал он.

Пользователи в комментариях отметили, что это не единственный неудачный пешеходный переход. Пензенец Дмитрий рассказал, что два года назад подобный случай был на улице Вишневой, там люди, когда переходили дорогу, упирались в овраг.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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