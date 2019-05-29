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В Пензе восстановят монумент «Танк Т-34»

29 мая в 10:33 122 просмотра
, планируется восстановить монумент «Танк Т-34», установленный на улице Карла Маркса.

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По поручению губернатора Ивана Белозерцева, планируется восстановить монумент «Танк Т-34», установленный на улице Карла Маркса.

По данному вопросу накануне прошло совещание с представителями промышленных предприятий в краеведческом музее. Также в нем принял участие министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин.

«Достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов танка. После этого начнутся восстановительные работы», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/161488/

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