Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
В Заречном пояснили ситуацию с туалетами без дверей в школе
Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Наши новости
Появились подробности аварии со сбитым «Окой» пензенцем
Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова
На ул. Куйбышева иномарка сбила пенсионерку
В Кузнецке автоледи попала в ДТП
В Константиновке ГАЗель пронзил отбойник. ВИДЕО
Пензенцы спорят о скорости участников ДТП на ул. Калинина
В центре Пензы из-за ДТП образовалась пробка
В Пензе на ул. Пушкина ночью перевернулась машина
СКР сделал официальное заявление по делу об изнасиловании
В Терновке неизвестная машина сбила пешехода и уехала

В Кузнецком районе маршрутка сбила школьника

29 мая в 10:46 104 просмотра

В Кузнецком районе Пензенской области автомобиль ГАЗ-322132 сбил школьника.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем микроавтобуса находился 30-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...