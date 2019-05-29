В Кузнецком районе маршрутка сбила школьника

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем микроавтобуса находился 30-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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В Кузнецком районе Пензенской области автомобиль ГАЗ-322132 сбил школьника.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем микроавтобуса находился 30-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
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