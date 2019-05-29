Единороссы войдут в группу по взаимодействию с профсоюзом медиков

По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет создана рабочая группа для урегулирования ситуации на региональной станции скорой помощи.

Актив регионального отделения партии и депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания войдут в эту группу. Такое решение принял секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин.

Он отметил, что в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» единороссы совместно со специалистами и представителями областного профсоюза медицинских работников ведут мониторинг соблюдения как обеспечения стандартов оказания медицинской помощи населению, так и соблюдения трудовых прав работников станции скорой медицинской помощи и условий их труда.

«В связи с возникновением ряда вопросов по работе скорой помощи депутаты регионального парламента вместе с представителями профсоюзов обсудят сложившуюся ситуацию и примут все законные меры по решению проблемных вопросов», — сказал Валерий Лидин.