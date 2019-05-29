В Пензе поменяли материал для остановочных павильонов из-за вандалов

Он сообщил, что на сегодняшний день установили четыре новые конструкции. Обновили остановки «Улица Пионерская» по направлению в центр города, «Магазин «Океан» из центра города по проспекту Победы, «Улица Тернопольская» по обеим сторонам.

Также заключен контракт на обустройство еще четырех объектов. До 31 мая новые сооружения появятся на остановках «Зоопарк» по пути следования в центр города и ОАО «Электромеханика». До 7 июня — на ул. Аустрина на остановке «По требованию» и по ул. Тернопольской на остановке «Улица Бородина». Еще ряд пришедших в непригодность павильонов в разных районах города демонтированы, их обновят до 1 июня, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам Максима Иванкина, многие остановочные павильоны испортили вандалы, поэтому вместо поликарбоната стали использовать профлисты.

«Надо через средства массовой информации обращаться к жителям, чтобы они бережнее относились к своему городу», — отметил в связи с этой ситуацией мэр Виктор Кувайцев.