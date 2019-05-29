Кузнецкий пристав разработал свой метод по взысканию алиментов

Пензенские судебные приставы уделяют большое внимание взысканию долгов по алиментам. Об этом сообщил и. о. руководителя УФССП Николай Илькин в ходе брифинга 29 мая.

«Мы должны детям дать все лучшее, что можем. По статистике, с начала года более 5000 граждан ограничены в праве выезда за пределы России, более 2000 — в специальных правах, управлении транспорта. Взыскано 50 млн рублей алиментов, 8100 исполнительных листов по их взысканию», — сказал Николай Илькин.

Большинство среди приставов-исполнителей по взысканию алиментов — женщины, отметил руководитель УФССП, но есть и мужчины. Один из них — Анатолий Фураев из Кузнецкого района. Он применяет свои методики по взысканию долгов.

«Анатолий Фураев использует рисунки детей, чтобы пробудить родительские чувства в алиментщиках, использует все возможные методы воздействия. И результат у него потрясающий. Он выиграл окружной этап всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям» и поехал в Москву», — рассказал Николай Илькин.

Пензенцы могут проверить, есть ли у них долги, с помощью сервиса УФССП. Один пользователь может подписать в своем личном кабинете до пяти человек, и бесплатно будут приходить уведомления, если в отношении них возбуждено исполнительное производство.

«Это приложение (6+) входит в десятку по популярности, по числу скачиваний на смартфоны. Очень удобно. По имеющимся данным, около 70% абонентов скачали приложение. Всем рекомендуем установить его, подписать своих родных, чтобы оперативно получать информацию и, в случае необходимости, оплачивать долги в пятидневный срок и не получать штрафные санкции», — рассказал руководитель управления.

Судебные приставы готовят ролик о банке исполнительных услуг, чтобы как можно больше граждан узнало о нем.