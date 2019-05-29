Приставы прокомментировали данные о неэффективности своей работы

Так, и. о. руководителя УФССП Николай Илькин, отвечая на один из вопросов, прокомментировал озвученную ранее на сессии Гордумы информацию о том, что судебные приставы не очень эффективно проводят работу по взысканию долгов за арендную плату по землям.

«Когда мы подводили итоги работы 2018 года, более 400 млн руб. взыскали долгов в бюджет Пензенской области. Мы работаем во всех направлениях, и в этом — в том числе. Чтобы работа была эффективнее, надо встречаться с представителями власти, налоговыми органами, вырабатывать совместные действия по взысканию долгов этой категории. Мы готовы вносить корректировки отслеживать эффективность», — сказал он.

По его словам, нет системы очередности взыскания, так как все категории важны, но на особом контроле — долги по алиментам, зарплате, ущербу от преступлений.

Напомним, начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина на сессии Гордумы 24 мая сообщила, что в настоящее время в строительной отрасли сложилась сложная ситуация, что привело к задолженности по аренде земельных участков. На 1 января 2019 года она составила 299,6 млн руб. По ее словам, разочарование вызвали итоги работы со службой судебных приставов: ожидалось, что она принесет большую сумму денег в бюджет.