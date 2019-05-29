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Приставы прокомментировали данные о неэффективности своей работы

29 мая в 12:14 172 просмотра
, на котором сотрудники регионального управления ФССП России ответили на вопросы журналистов.

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В Пензе 29 мая прошел брифинг, на котором сотрудники регионального управления ФССП России ответили на вопросы журналистов.

Так, и. о. руководителя УФССП Николай Илькин, отвечая на один из вопросов, прокомментировал озвученную ранее на сессии Гордумы информацию о том, что судебные приставы не очень эффективно проводят работу по взысканию долгов за арендную плату по землям.

«Когда мы подводили итоги работы 2018 года, более 400 млн руб. взыскали долгов в бюджет Пензенской области. Мы работаем во всех направлениях, и в этом — в том числе. Чтобы работа была эффективнее, надо встречаться с представителями власти, налоговыми органами, вырабатывать совместные действия по взысканию долгов этой категории. Мы готовы вносить корректировки отслеживать эффективность», — сказал он.

По его словам, нет системы очередности взыскания, так как все категории важны, но на особом контроле — долги по алиментам, зарплате, ущербу от преступлений.

Напомним, начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина на сессии Гордумы 24 мая сообщила, что в настоящее время в строительной отрасли сложилась сложная ситуация, что привело к задолженности по аренде земельных участков. На 1 января 2019 года она составила 299,6 млн руб. По ее словам, разочарование вызвали итоги работы со службой судебных приставов: ожидалось, что она принесет большую сумму денег в бюджет.


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