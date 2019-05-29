Единороссы проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам

Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе». Выявленные нарушения будут переданы в Министерство транспорта РФ и главам регионов. С таким заявлением выступил координатор проекта ЕР «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Дорога — всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы, и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов. Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части. Во время школьных каникул мы проведем акцию «Дорога к школе» для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами координаторы проекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах», — рассказал Владимир Афонский.

Парламентарий подчеркнул, что по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников.

«Мы будем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в Министерство транспорта РФ и главам регионов», — пояснил он.

Как отметила региональный координатор проекта «Безопасные дороги», депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Юлия Лазуткина, Пензенская область также подключится к проверке состояния пешеходных переходов, светофоров и соответствующих знаков вблизи школ Пензы и в районах области.

«Активисты регионального отделения партии также подключатся к проверке состояния пешеходных переходов, светофоров и соответствующих знаков вблизи школ Пензы и в районах области. Каждое учебное заведение требует внимания со стороны не только активистов проекта, но и родителей, и граждан, проживающих вблизи школ. Поэтому мы призываем всех делиться с нами информацией о потенциально опасных маршрутах», — подчеркнула Юлия Лазуткина.