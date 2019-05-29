Крупнейший в Европе завод по переработке индейки «Дамате» открылся под Пензой

В Пензенской области ввели в эксплуатацию новый завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. Это предприятие компании «Дамате» является крупнейшим в данной отрасли в Европе.

Завод построили в Нижнеломовском районе рядом с птицеводческими площадками. Официальное открытие предприятия посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, соучредители ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров, а также представители банков, торговых сетей, строители и партнеры компании.

В производственной цепочке комплекса по выращиванию и переработке индейки ГК «Дамате» новый птицеперерабатывающий завод — одно из важнейших звеньев. Его возвели в рамках проекта расширения производственных мощностей компании до 155 тысяч тонн в убойном весе в год к 2020-му. В строительство инвестировали более 11 млрд рублей — это собственные средства компании и финансирование со стороны партнера проекта «Россельхозбанка». Всего в проект по производству и переработке индейки предполагается вложить 50 млрд рублей.

Завод возвели в рекордные сроки — всего за полтора года. В строительстве участвовали 520 человек, было задействовано 34 единицы техники. В результате возвели 21,5 тысяч м3 бетонных конструкций, а общий вес металлоконструкций превысил три тысячи тонн. Протяженность линий внутреннего водоснабжения составила более 22 км, отопления — 24 км, холодоснабжения и кондиционирования — 18 км. Общая длина электрических кабелей — 228 км.

По уровню технической оснащенности и инновационности новое предприятие уникальнов России. Мощность производственных линий составляет 6000 голов в час, общая площадь здания превышает 43 тысячи м2, запущена 51 производственная линия. Общая протяженность конвейеров — почти 11,5 км.

В настоящее время на предприятии работают более двух тысяч человек, количество сотрудников постоянно растет.

«Выстраивая нашу компанию, мы не стремились к тому, чтобы быть первыми, наша главная цель — быть лучшими. Птицеперерабатывающий завод, который мы запустили сегодня, — яркий пример такого подхода. Новейшее оборудование, современные технологии, огромное количество инновационных решений выводят процесс переработки мяса индейки на новый уровень и, главное, позволяют нам производить качественный, безопасный и свежий продукт», — отметил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.

«ГК «Дамате» и «Россельхозбанк» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Компания выросла и стала на наших глазах лидером рынка с долей более 30%. Несколько лет назад «Дамате» одними из первых начали производить и перерабатывать мясо индейки, познакомив жителей нашей страны с этим полезным и вкусным продуктом. Сейчас индейка является одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка. За последние 10 лет объем потребления этого вида птицы вырос практически в четыре раза, и у него еще очень большой потенциал», — считает первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«ГК «Дамате» — крупнейший работодатель в сельскохозяйственном секторе Пензенской области. Компания присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Наровчатском районах. На предприятиях работает свыше четырех с половиной тысяч человек. Особо отмечу работу по организации экспортных поставок. Она ведется в контексте задачи, обозначенной президентом России. В данный момент завод имеет разрешения на экспорт продукции из мяса индейки в 17 стан мира, включая государства Европейского и Евразийского экономического Союзов. Это очень хороший результат. Мы гордимся компанией. Уверен, что при поддержке правительства она и дальше будет активно развиваться, уже сейчас у нас — большие совместные планы и проекты», — рассказал глава региона Иван Белозерцев.

Впервые на новом предприятии использовали интеллектуальные системы видеоаналитики — это позволяет отслеживать качество и минимизировать время прохождения санитарных процедур. Благодаря тому, что на заводе установлено более 250 камер, можно контролировать работу производственных линий и персонала в режиме онлайн.

Завод строили и проектировали, исходя из трех принципов: безопасность, свежесть, персонификация. Выполнению этих задач поспособствуют следующие технологические особенности:

— 8 часов от начала разделки до отправки потребителю

Производственный график выстроен таким образом, что птица к началу смены в 8 утра попадает на разделку, а в конце дня — на склад и отгрузку. Таким образом, гарантируется утренняя поставка продукции в торговые сети.

— Возможность упаковки до 37 позиций одновременно

Такое количество позиций выпускаемой продукции в стране на сегодняшний день — беспрецедентно. Это сокращает время формирования заказа и загрузки транспорта, а продукт доставляют к потребителю в самые короткие сроки.

— Зонирование производства

Новое предприятие разделено на две зоны — «приемную» и «чистую». В первой — зоны приемки птицы, убоя и цех потрошения. «Чистая зона» — это охлаждение, цех разделки, зона упаковки и логистический центр. При этом сотрудники из разных зон благодаря системам электронного доступа не пересекаются, что положительно сказывается на санитарной обстановке.

— Еженедельный санитарный день, мойка и дезинфекция — 24 часа

На заводе организована централизованная система мойки под высоким давлением.

— Охлаждение без воды

Птицу охлаждают в два этапа: первый (мелкодисперсное поверхностное и внутреннее охлаждение тушек при t=2°С) длится 90 минут, второй (охлаждение воздухом при t=2°С. на конвейере, длина которого составит 1,2 км) — 7−10 часов, в зависимости от веса тушки. Для охлаждения продукта не применяются ванны с водой и химические препараты, как на традиционных производствах.

— Срок хранения — до 20 суток

Продукция благодаря исключительным условиям температурного режима, автоматизированной системе разделки, зонированию участков производства и соблюдению строгих санитарно-гигиенических требований может храниться до 20 суток в охлажденном виде. Это позволяет экспортировать продукт в охлажденном виде, покрыть федеральную географию сетевого ритейла и удлинить плечо логистики.

— Фиксированный вес продукции

Ассортимент продукции на 80% состоит из товара, имеющего фиксированный вес: от минимальной потребительской упаковки для торговых точек «у дома» до групповой упаковки для сегмента В2В.



— Компьютерная программа управления всем процессом от приемки до отгрузки

Внедрение современной компьютерной программы на заводе позволило выстроить работу на основе полученных от коммерческой службы заявок. Программа отслеживает весь процесс от приемки птицы до отправки продукции, выстаивая его так, чтобы в срок и в полном объеме выполнить полученные заявки.

ГК «Дамате» начала работу над проектом по производству и переработке индейки в 2012 году. Она проходила в несколько этапов. К 2020 году предполагается расширить мощности до 155 тыс. тонн. Комплекс по производству мяса индейки «Дамате"0- это вертикально-интегрированная структура с полным производственным циклом, включающим инкубатор, площадки подращивания и откорма птицы, выращивание сельскохозяйственных культур, элеватор и комбикормовый завод.