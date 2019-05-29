Тина Канделаки раскрыла секретные рецепты блюд для стройной фигуры

«Переходите на чистое питание: ешьте нерафинированные продукты, свежие овощи и фрукты, откажитесь от сахара и глютена — и будет вам счастье. Секретные блюда из меню: котлеты микс из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и отварного киноа со специями и кунжутом;⠀королевские гребешки со спаржей и пастой «ракушки», приправленной пармезаном;⠀стейк семги с брюссельской капустой и спаржей, запеченной на гриле», — написала звезда в своем профиле в Instagram, разместив фото в спортивном топе и легинсах.

Фоловеры отметили, что такой рацион для многих непостижим из-за дороговизны продуктов, но все-таки поблагодарили Тину за рецепты, подчеркнув, что она выглядит свежо и подтянуто.