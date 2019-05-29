Егор Крид попросил не переживать о его налоговых долгах

«Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами не в курсе того, что вы меня ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Москве. «Уважаемые» СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда оплачиваются в полном объеме», — написал он.

Напомним, ранее в СМИ муссировались слухи о том, что Егора Крида по Москве разыскивали приставы якобы из-за того, что певец не заплатил транспортный налог в 278 тысяч рублей. На сумму уже набежали пени — около 30 тысяч рублей, в итоге долг составил почти 300 тысяч рублей.