Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи
В центре Пензы идет масштабная стройка. Что это будет?
В Заречном пояснили ситуацию с туалетами без дверей в школе
Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Наши новости
Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за активность в соцсетях
Животные под угрозой. Пензенским волонтерам подбросили опасного котенка
Губернатор встретился с новым руководителем пензенского УФСБ
Единороссы проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам
Приставы прокомментировали данные о неэффективности своей работы
Кузнецкий пристав разработал свой метод по взысканию алиментов
МегаФон представил новый сервис для безопасности, торговли и управления
В Пензе поменяли материал для остановочных павильонов из-за вандалов
В Пензе восстановят «Танк Т-34» на ул. Карла Маркса
Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат

Егор Крид попросил не переживать о его налоговых долгах

29 мая в 13:29 120 просмотров
, певец Егор Крид обратился к работникам налоговой службы на своей странице в соцсети Instagram.

" data-title="Егор Крид попросил не переживать о его налоговых долгах — Пенза-пресс, рунет за день">

Уроженец Пензы, певец Егор Крид обратился к работникам налоговой службы на своей странице в соцсети Instagram.

«Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами не в курсе того, что вы меня ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Москве. «Уважаемые» СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда оплачиваются в полном объеме», — написал он.

Напомним, ранее в СМИ муссировались слухи о том, что Егора Крида по Москве разыскивали приставы якобы из-за того, что певец не заплатил транспортный налог в 278 тысяч рублей. На сумму уже набежали пени — около 30 тысяч рублей, в итоге долг составил почти 300 тысяч рублей.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/egorkreed/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...