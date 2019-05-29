Животные под угрозой. Пензенским волонтерам подбросили опасного котенка

«Нам позвонила девушка и сказала, что принесла котенка с ринотрахеитом. Она рассказала, что малыш заразил ее кота. Мы ей ответили, что не можем принять его, так как он заразит постояльцев центра «Питомец» этой опасной болезнью и поставит жизни животных под угрозу. В итоге девушка просто оставила коробку с малышом возле двери.

Теперь десятки животных находятся в зоне риска. Почему, дожив до определенного возраста, люди имеют право водить машину, работать, вести активную половую жизнь, употреблять спиртное, рожать детей, но так и не учатся нести ответственность за свои поступки, анализируя последствия от них?» — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Питомца» рассказали также, что хотели привезти пензячке котенка обратно, так как знают ее адрес, на что девушка ответила, что выбросит его.

«Занести котенка в центр мы не можем. Нельзя рисковать десятками жизней, это неправильно, нечестно и непрофессионально. Малыш — совсем кроха, но шансы выжить есть», — добавили волонтеры.

Сотрудники фонда просят пензенцев откликнуться на их беду и помочь с передержкой, они рассказали, что предоставят малышу клетку и лекарства, а когда болезнь отступит, они готовы забрать его обратно. Всю информацию можно узнать в их группе.