Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за активность в соцсетях

«Некоторые пользователи иногда пишут мне, что власть не прислушивается к мнению и не реагирует на критику. Не могу согласиться на 100%, хотя отдельные факты бывают. Но я такую позицию не просто не поддерживаю, мне такие люди в команде не нужны, мы с ними расстаемся. Без конструктивной (подчеркиваю) критики никак, она помогает увидеть проблемы», — написал глава региона.

Он рассказал, что встречался с предпринимателями. Там было много вопросов и споров.

«В споре, как известно, рождается истина. Без бизнеса, малого и среднего, в том числе, нет развития экономики, нет развития региона», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что все вопросы и замечания будут поставлены на контроль. В регионе будут усиливать поддержку сферы предпринимательства финансами и иными мерами. А для того, чтобы людям было проще общаться с властью, Иван Белозерцев поручил всем руководителям — министрам, зампредам, руководителям управлений вести личные аккаунты в соцсетях.

«В определенной мере я раньше недооценивал этот вид коммуникации, предпочитая встречаться лично, но за последние полгода убедился, что такое общение очень эффективно. Я благодарен всем моим подписчикам за обращения, комментарии и мнения. Искренне», — подытожил глава региона.