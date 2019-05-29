Появились жуткие подробности покушения на жизнь колышлейца

По данным следствия, 22-летняя девушка взяла у знакомого 300 тысяч рублей. Не желая отдавать долг, она обратилась к приятелю, которому предложила за 70 тысяч рублей убить ее заимодателя. Тот согласился.
Утром 22 мая сообщники приехали к сельчанину и обманным путем увезли его в село Колтовское к заброшенному дому. Там мужчина избил заимодателя и принялся душить его. Потерпевший потерял сознание, злоумышленники подумали, что он умер, оттащили его к надворной постройке и сбросили в погреб. После этого приятели уехали.
Через некоторое время потерпевший очнулся, выбрался из ямы, затем его обнаружили местные жители. В настоящее время сельчанин находится в больнице.
Злоумышленников задержали, их заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.