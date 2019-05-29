Как за три года изменилась пензенская станция скорой помощи и что ее ждет?

Уже несколько лет в Пензенской области продолжается модернизация станции скорой медицинской помощи. За это время удалось отремонтировать заброшенное здание, разместив в нем диспетчерские, колл-центры и центр медицины катастроф, на 70% обновить автопарк, перейти на новую систему оплаты труда. Но, по словам главврача Владимира Атякшева, это лишь начало перемен. Что сделано за три года и какие преобразования ждут станцию скорой помощи в ближайшем будущем?

Об этом Владимир Атякшев рассказал пензенским журналистам во время личной встречи 29 мая.

«В 2016 году станция скорой медицинской помощи приобрела статус региональной, в организацию влились 40 объектов. Все подразделения привели в соответствие с законодательством по оснащенности — в плане как оборудования, так и медикаментов. Единая диспетчерская служба позволяет координировать работу бригад скорой помощи по всему региону. Благодаря этому соблюдаются порядки и стандарты оказания помощи во всех удаленных уголках региона. Пациентов доставляют в те лечебные учреждения, в которых им смогут оказать необходимую помощь. Процент непрофильных госпитализаций после модернизации сократился до 1%", — отметил главврач учреждения.

Диспетчерская служба, к слову, размещается в отремонтированном здании, виртуальную экскурсию по которому ИА «Пенза-Пресс» подготовило для читателей в октябре прошлого года. На реконструкцию сооружения было выделено более 100 млн рублей. Посмотреть, как оно преобразилось, можно здесь. Теперь в нем, помимо диспетчерских, располагаются территориальный центр медицины катастроф, учебный симуляционный центр и администрация учреждения.

Ранее административный центр и диспетчерские, по словам Владимира Атякшева, располагались в здании центральной подстанции. Теперь его также планируется отремонтировать, чтобы обеспечить комфортные условия для отдыха бригад скорой помощи.

«Проектные работы проведены, проектно-сметная документация (ПСД) получена. Стоимость работ по ремонту — 80 млн, их планируется выделить из регионального бюджета в 2020 году. Уже на 70% отремонтирован третий этаж, где созданы условия для отдыха бригад. В каждой комнате, рассчитанной на 3−4 человека, будет свой санузел, душевая кабина, приобретена новая мебель — стулья, шкафы, кушетки», — рассказал он.

Журналистам продемонстрировали помещения для отдыха бригад на третьем этаже центральной подстанции, где ремонтные работы уже завершены. Выглядят они так:

Для сравнения, сейчас сотрудники «скорой помощи» отдыхают на втором этаже, помещения выглядят так:

Есть еще первый этаж, где располагаются комнаты отдыха для водителей. В перспективе предполагается отремонтировать все три этажа.

Параллельно, отметил Владимир Атякшев, разрабатывается ПСД для ремонта других подразделений «скорой», которые также требуется привести в порядок.

Отдельный вопрос — обновление автопарка машин скорой помощи. Сейчас пензенское учреждение участвует сразу в нескольких программах — федеральных и региональных. За несколько лет, по словам главврача, удалось заменить около 70% автомобилей.

«Районы обеспечены 87 машинами 2016−2017 годов. В Пензу в 2017 году поступило 14 новых машин, в 2018-м — 18. Также имелось 49 авто марки Citroen 2015 года, которым требовался серьезный ремонт. В течение первого квартала этого года мы 70% отремонтировали и выпустили на линию. Есть дополнительный резерв — не менее 10 в районах и не менее 10 в Пензе», — отметил главврач.

Продолжится ли обновление парка и в 2019 году, пока неизвестно: учреждением подана заявка на приобретение дополнительных реанимобилей, в настоящее время она находится на рассмотрении.

Кроме того, планируется улучшить базу ремонта машин скорой помощи: на эти средства из регионального бюджета выделено 1,5 млн рублей на приобретение подъемников и специального оборудования. В настоящее время готовится документация на торги. Ежедневные поломки — ситуация неизбежная, ведь суточный «пробег» одной машины скорой помощи, в среднем, составляет около 150 километров.

«При мелкой поломке в течение рабочего дня машины ремонтируются. Если же поломка серьезная, то тут же они заменяются резервным автотранспортом и уходят на ремонт. Ремонтная база у нас — на ул. Окружной, куда ежедневно поступают по шесть-семь авто. Также для тяжелого ремонта (двигателей, подвески и т. д. ) заключены договора со сторонними организациями, у нас их шесть», — сообщил Владимир Атякшев.

Проблему, связанную с дефицитом персонала (сейчас не хватает около 200 сотрудников среднего метперсонала), в учреждении планируют решить в течение двух ближайших лет.

«В прошлом году мы приняли более 60 сотрудников среднего медперсонала, в этом году планируется более 50 выпускников медвузов принять. […] Сейчас у нас работает около 2000 человек, из них средних медработников, то есть фельдшеров и медсестер, — 909. Сформировано в настоящее время 129 бригад. Положена, согласно нормативу, одна бригада на 10 тыс. населения, в Пензенской области проживает где-то 1 млн 258 тысяч человек, то есть количество бригад соответствует норме, даже превышает ее. Это за счет того, что в маленьких районах мы дислоцировали не одну бригаду, а две», — рассказал главврач.

Нововведением прошлого года также стало создание мобильного приложения, с помощью которого можно вызвать бригаду «скорой помощи».

«Нужно ввести персональные данные, и при вызове «скорой» у диспетчера сразу появится адрес. Останется только уточнить повод к вызову. Затем направляется бригада, пациент видит ориентировочное время, через которое она приедет, и может отслеживать движение машины. Приложение скачали более 1000 раз, пациенты им пользуются и вызывают «скорую». Причем, если изначально его можно было скачать только для Android, то сейчас есть и версия для IOS», — отметил Владимир Атякшев.

2019-й год для сотрудников пензенской станции скорой помощи отметился и переходом на новую систему оплаты труда.

«Произошло переформатирование зарплаты. Был гарантированный оклад в 5600 рублей плюс надбавки: за ночные дежурства, вредность, интенсивность и категорию. Зарплата, например, у фельдшеров составляла 17000 рублей. Чтобы увеличить гарантированный оклад, в него перенесли часть надбавок, он теперь составляет 14000. Но при этом сохранились выплаты за ночную работу, вредность (оплата выросла примерно в три раза) и за категорию. И зарплата стала составлять 18000 рублей в расчете на одну ставку. Это без учета премий», — пояснил глава медучреждения.

Он добавил, что на сегодняшний день фактическая средняя зарплата по станции скорой медпомощи составляет 54 тыс. у врачей и 29,4 тыс. — у средних медработников.

Уровню оплаты труда и загруженности сотрудников пензенской станции скорой помощи дал оценку врач-анестезиолог-реаниматолог Николай Соломка, который трудится в организации с 1991 года. За это время он также работал санитаром, фельдшером, врачом линейной и кардиологической бригад.

«Если брать анестезиологические бригады, то врачам, в принципе, хуже не стало в данный момент. Мой график меня устраивает, за других отвечать не собираюсь. Я могу и на одну, и на полторы ставки работать. Сутки через двое получается, в среднем. Сейчас, так как сезон отпусков начался и людей мало, — почаще. Нагрузка выросла в разы, это связано с тем, что чаще стали обращаться, причем в 50% случаев — без повода. Причина, увы, — в низкой санитарной грамотности населения и банальной лени. По зарплате — в данный момент меня все устраивает. Хотелось бы лучше и больше, но человеческий аппетит — безграничен. Оклад у меня — 22 тысячи. Плюс — надбавка за категорию 2,5 тысячи, за стаж и 40% от оклада — за работу в ночные часы», — поделился он с журналистами.

Напомним, подробнее узнать о том, как устроена пензенская станция скорой помощи, можно в большом материале ИА «Пенза-Пресс».