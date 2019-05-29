Виновных накажут. Пензенский минобр разберется в истории с туалетами без дверей

В министерстве образования Пензенской области отреагировали на информацию о том, что в школе № 226 города Заречного сняли двери на время проведения ЕГЭ, таким образом якобы лишив выпускников возможности запереться в кабинке и списать.

«Пункт проведения экзамена, расположенный в школе № 226 города Заречного, был предварительно принят без замечаний. На тот момент в туалетных комнатах двери сняты не были.

Главная задача сейчас — обеспечить комфортные условия для наших детей на экзаменах в ходе основного периода ЕГЭ, в том числе, на экзамене 29 мая. В настоящее время проводятся проверки, по итогам которых виновные будут наказаны. Данный вопрос взят под личный контроль министра образования региона», — отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировали в департаменте образования ЗАТО. Там сообщение назвали недостоверным.