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«Нудистский пляж». Пензенцев шокировал мужчина в трусах на детской площадке

29 мая в 16:59 410 просмотров

Пензенцы в Сети рассказали о странном поведении мужчины на детской площадке.

Фотографии пензенца появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что мужчина загорал в одних трусах на детской площадке улицы Попова.

«Ну, нет у дедушки денег на море, а позагорать хочется», — написала подписчица Ольга.

«Поздравляю всех с первым нудистским пляжем в городе», — пошутил пензенец Дмитрий.

Большинство пользователей возмутило такое «свободное» поведение мужчины. Они подчеркнули, что оно неприемлемо в городе, тем более на детской площадке. Некоторые в комментариях предложили окатить пензенца холодной водой, чтобы он ушел.

Фотография: скриншот - https://vk.com/zpolana

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