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Минздрав оценил новый метод борьбы с ожирением

29 мая в 17:04 162 просмотра

В российском Минздраве прокомментировали исследование Американского гериатрического общества об эффективном способе снижения жировой массы у людей старше 50 лет.

Как сообщает «Российская газета», оценку научной работе дала завотделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого желающие похудеть испытали на себе программу интервальных тренировок. Посещать их нужно было трижды в неделю, и так 10 недель. Время тренировки постепенно увеличивали с 18 до 36 минут, упражнения чередовали с периодами отдыха: например, 40 секунд занятий и 20 — передышка.

В результате у тех, кто четко следовал инструкции, жировая масса сократилась почти на треть, а мышечная увеличилась.

«Ожирение — это болезнь цивилизации. Наши предки много двигались, поскольку за еду приходилось бороться. Человечество впервые оказалось в ситуации изобилия еды в последние несколько десятилетий, следствием чего и стала эпидемия ожирения. Поэтому неудивительно, что возврат к эволюционно естественному для человека высокому уровню активности помогает похудеть. Физическая активность, в том числе — упражнения, в настоящий момент самый эффективный и безопасный способ оздоровления и увеличения продолжительности жизни», — отметила Дарья Халтурина.

При этом она попросила не забывать о том, что любая физическая нагрузка должна быть по силам и в меру. Если продолжать тренировку, которая доставляет дискомфорт, это лишь навредит организму. Также специалист Минздрава посоветовала не забывать и про принципы здорового питания: исключить жирное, соленое, сладкое, жареное, добавить в рацион больше овощей и фруктов, мясо и рыбу, злаки и орехи.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-1239200/

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