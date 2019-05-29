Минздрав оценил новый метод борьбы с ожирением

Как сообщает «Российская газета», оценку научной работе дала завотделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого желающие похудеть испытали на себе программу интервальных тренировок. Посещать их нужно было трижды в неделю, и так 10 недель. Время тренировки постепенно увеличивали с 18 до 36 минут, упражнения чередовали с периодами отдыха: например, 40 секунд занятий и 20 — передышка.

В результате у тех, кто четко следовал инструкции, жировая масса сократилась почти на треть, а мышечная увеличилась.

«Ожирение — это болезнь цивилизации. Наши предки много двигались, поскольку за еду приходилось бороться. Человечество впервые оказалось в ситуации изобилия еды в последние несколько десятилетий, следствием чего и стала эпидемия ожирения. Поэтому неудивительно, что возврат к эволюционно естественному для человека высокому уровню активности помогает похудеть. Физическая активность, в том числе — упражнения, в настоящий момент самый эффективный и безопасный способ оздоровления и увеличения продолжительности жизни», — отметила Дарья Халтурина.

При этом она попросила не забывать о том, что любая физическая нагрузка должна быть по силам и в меру. Если продолжать тренировку, которая доставляет дискомфорт, это лишь навредит организму. Также специалист Минздрава посоветовала не забывать и про принципы здорового питания: исключить жирное, соленое, сладкое, жареное, добавить в рацион больше овощей и фруктов, мясо и рыбу, злаки и орехи.