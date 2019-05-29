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Курсы доллара и евро снова начали расти

29 мая в 17:43 156 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 30 мая.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,5394 руб. до 64,9084 руб., а курс евро — с 72,1680 руб. до 72,4118 руб.

Золото будет стоить 2 678,47 рублей за грамм, серебро — 30, платина — 1 661,13,палладий — 2 783,86 руб./гр.


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