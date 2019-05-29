В Пензу приедут петербургские кукольные театры

В Пензу в июне приедут кукольные театры из Санкт-Петербурга — обладатели Национальной театральной премии «Золотая маска».

Регион посетят театры «Karlsson Haus», «Бродячая собачка» и «Кукольный формат «КУКФО».

Гастроли 1 июня откроет театр «Karlsson Haus» спектаклем «Вероятно, чаепитие состоится» (6+) по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (6+) и «Алиса в Зазеркалье» (6+). Он является лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол», а также номинант премии как «Лучшая работа режиссера в театре кукол».

15 июня пензенцам покажут «Гадкого утенка» (6+) Ганса-Христиана Андерсена в постановке театра кукол «Бродячая собачка». В 2005 году этот спектакль стал лауреатом премии «Золотая Маска» за лучшую работу художника и номинантом премии как «Лучший спектакль в театре кукол».

21 июня перед сурскими зрителями выступят артисты театра «Кукольный формат «КУКФО» со спектаклем «ПТИФУРЫ» (12+). Он в 2019-м стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Все спектакли пройдут на сцене областного театра «Кукольный дом», сообщает пресс-центр облправительства со ссылкой на организаторов.