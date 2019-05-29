На Южной поляне «поцеловались» две маршрутки

Как сообщила в редакцию ИА «Пенза-Пресс» местная жительница, у универсама на Южной поляне около 18.10 столкнулись две маршрутки.
«Я ехала домой с работы на «четверке», недалеко от универсама она, сдавая назад, врезалась в следующую за нами маршрутку № 89», — пояснила она.
Девушка добавила, что у места аварии уже начала образовываться пробка.
Судя по фото, машины не сильно пострадали.
Предвидя, что оформление ДТП — дело не пяти минут, водители вернули людям деньги за проезд.
Официальной информации об аварии на момент публикации нет.