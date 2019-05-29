На Южной поляне «поцеловались» две маршрутки

Не для всех пензенцев дорога домой после работы 29 мая оказалась простой. Пассажиры стали заложниками ситуации, в которую попали две маршрутки.

Как сообщила в редакцию ИА «Пенза-Пресс» местная жительница, у универсама на Южной поляне около 18.10 столкнулись две маршрутки.

«Я ехала домой с работы на «четверке», недалеко от универсама она, сдавая назад, врезалась в следующую за нами маршрутку № 89», — пояснила она.

Девушка добавила, что у места аварии уже начала образовываться пробка.

Судя по фото, машины не сильно пострадали.

Предвидя, что оформление ДТП — дело не пяти минут, водители вернули людям деньги за проезд.

Официальной информации об аварии на момент публикации нет.