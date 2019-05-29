Белозерцев назвал открытие завода под Нижним Ломовом большим событием

В Нижнеломовском районе торжественно открыли новый агропромышленный объект — птицеперерабатывающий завод группы компаний «Дамате». В церемонии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и почетные гости.

Как сообщает пресс-центр обплравительства, регион 29 мая посетили, в частности, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Эльдар Байчоров, первый зампред правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Задача Министерства сельского хозяйства сделать так, чтобы бизнес наших товаропроизводителей развивался. Я желаю удачи вашему предприятию, исполнения всех производственных показателей», — отметила Елена Фастова.

Губернатор Иван Белозерцев назвал открытие нового завода большим событием не только для Пензенской области, но и для страны в целом.

«Что это дает Пензенской области? Создание рабочих мест на территории районов со средней заработной платой — 37 тысяч рублей. К нам сегодня едут молодые кадры из других регионов, едут для работы в этой компании», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что сегодня «Пензенская область впереди планеты всей», отметили в пресс-центре.

«Новейшее оборудование, современные технологии, огромное количество инновационных решений выводят процесс переработки мяса индейки на новый уровень и, главное, позволяют нам производить качественный, безопасный и свежий продукт», — прокомментировал событие председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев.