И снова маршрутка. В Заводском районе произошло ДТП

По словам подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло в Заводском районе возле торгового центра. На этот раз, судя по фото, столкнулись маршрутка № 25 и легковушка.
Горожане отметили, что один из водителей очень эмоционально отреагировал на произошедшее.
«Поздно за голову хвататься», — прокомментировал пользователь Александр.
«Парень, держись!» — пожалела молодого человека подписчица Марина.
Ранее информагентство сообщало об аварии на Южной поляне, где дорогу не поделили маршрутки № 4 и № 89.