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И снова маршрутка. В Заводском районе произошло ДТП

29 мая в 19:14 240 просмотров

Пользователи Сети сообщили еще об одной аварии с участием маршрутки в Пензе веером 29 июля.

По словам подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло в Заводском районе возле торгового центра. На этот раз, судя по фото, столкнулись маршрутка № 25 и легковушка.

Горожане отметили, что один из водителей очень эмоционально отреагировал на произошедшее.

«Поздно за голову хвататься», — прокомментировал пользователь Александр.

«Парень, держись!» — пожалела молодого человека подписчица Марина.

Ранее информагентство сообщало об аварии на Южной поляне, где дорогу не поделили маршрутки № 4 и № 89.


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