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Суд поставил точку в деле об убийстве женщины в Пензе

29 мая в 19:31 244 просмотра

В Пензе вынесли приговор по делу об убийстве. Трагедия случилась во время семейных посиделок.

По данным следствия, вечером 26 февраля супруги выпивали, а затем мужчина стал высказывать претензии любимой по поводу употребления алкоголя. В пылу ссоры 27-летний пензенец ударил жену ножом в грудь, а затем выбросил холодное оружие в окно.

Решив, что ранение несерьезное, скорую медицинскую помощь они не вызывали. Женщина скончалась на следующее утро.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей 1979 года рождения наступила от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, повлекшего развитие острой кровопотери», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строго режима. Решение не вступило в законную силу.


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