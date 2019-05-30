Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат
«БКС Премьер»: Инвестиции уходят в онлайн
Онлайн-брифинг с врио министра здравоохранения Оксаной Чижовой
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Наши новости
Пензенец не смог вернуть деньги за просевший диван
Какие дворы в Пензе обновят. СПИСОК
Tele2 проведет хакатон Hack 2.0
В Мокшанском районе вдова добилась компенсации за смерть мужа на работе
В Пензе на станции скорой помощи выработали план по решению проблем
В России утвердили перечень СМИ для получения господдержки
В управлении транспорта прокомментировали появление «благотворителей» в маршрутках
В селе Решетино до конца 2019 года построят Дом культуры
В Пензе на Западной поляне лихач совершил опасный маневр
И так сойдет. Жители Зари возмущены расписанием автобусов на урне

Трое в пакете. Пензенец безжалостно избавился от крошечных щенков

30 мая в 09:22 1776 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенках, которых безжалостно положили в целлофановый пакет и избавились от них.

" data-title="Трое в пакете. Пензенец безжалостно избавился от крошечных щенков — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенках, которых безжалостно положили в целлофановый пакет и избавились от них.

«Троих щенков принес в целлофановом пакете вместе с коробкой молока их хозяин. Стерилизовать собаку ему лень, пристроить ее же щенков тоже, а вот скинуть с себя проблемы — всегда пожалуйста!

Щенков спасла совсем другая собака и человек, который забрал их на выкармливание, и вот, пришло время им возвращаться в наш центр. Но хочется быстрее пристроить малышей, потому что им нужна свобода, а не клетка, да и недавно у нас был случай энтерита. Рисковать совсем не хочется», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время две крохотные сестрички и их пушистый братец ищут дом. Сотрудники центра рассказали, что малышам полтора месяца.

«Крепыши, вырастут отличными охранниками. Мы готовы взять на себя стерилизацию девочек по достижению возраста», — добавили волонтеры.

Узнать о том, как забрать малышей, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...