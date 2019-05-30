Трое в пакете. Пензенец безжалостно избавился от крошечных щенков

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенках, которых безжалостно положили в целлофановый пакет и избавились от них.

«Троих щенков принес в целлофановом пакете вместе с коробкой молока их хозяин. Стерилизовать собаку ему лень, пристроить ее же щенков тоже, а вот скинуть с себя проблемы — всегда пожалуйста!

Щенков спасла совсем другая собака и человек, который забрал их на выкармливание, и вот, пришло время им возвращаться в наш центр. Но хочется быстрее пристроить малышей, потому что им нужна свобода, а не клетка, да и недавно у нас был случай энтерита. Рисковать совсем не хочется», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время две крохотные сестрички и их пушистый братец ищут дом. Сотрудники центра рассказали, что малышам полтора месяца.

«Крепыши, вырастут отличными охранниками. Мы готовы взять на себя стерилизацию девочек по достижению возраста», — добавили волонтеры.

Узнать о том, как забрать малышей, можно здесь.