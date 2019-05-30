Губернатор оценил выставку Innomed-2019

В Пензе 30 мая состоится открытие форума Innomed-2019 (18+). В преддверии официальной части губернатор Иван Белозерцев оценил международную выставку медицинских проектов и разработок.

На выставке — пензенские и российские предприятия, продукцию они поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж. Свои разработки, в частности, представили Москва, Нижний Новгород, Казань Ижевск, Ульяновск, Кирово-Чепецк.

Губернатор высоко оценил экспозицию, отметив большую роль развития технологий в медицине. Так, аспирант ПГУ Максим Сафронов представил ему портативный кардиомонитор. Ребята придумали, как несколько одноканальных приборов синхронизировать и сделать многоканальными. Это сделано для того, чтобы увеличить количество получаемой информации при ЭКГ, при этом стоимость прибора увеличивается незначительно.

«Молодцы, продолжайте работать», — похвалил инноваторов Иван Белозерцев.

Почетными гостями форума стали первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков.

30 мая на мероприятии планируется подписание соглашения между правительством Пензенской области в лице Ивана Белозерцева и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России в лице директора Андрея Шпиленко.