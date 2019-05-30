В Пензу привезут Кубок Гагарина

В Пензу 3 июня привезут Кубок Гагарина. По традиции, хоккеисты-обладатели этого трофея привозят его на малую Родину.

В этом сезоне Кубок завоевал ЦСКА. В составе команды играют два воспитанника пензенского хоккея — Сергей Андронов и Антон Слепышев.

Кубок Гагарина будет выставлен с 17.00 до 19.00 в СЗК «Дизель-Арена». Все любители хоккея смогут увидеть трофей, сфотографироваться с кубком, Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым, а также взять у спортсменов автографы.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что ранее главный трофей Континентальной хоккейной лиги уже был в Пензе. Его привозил в 2012 году Юрий Бабенко — обладатель кубка в составе московского «Динамо».