В Кривозерье в ручье нашли мертвого мужчину

В ручье на 1-м Черниговском проезде утонул мужчина. Об этом информационному агентству «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Звонок на пульт дежурного поступил 29 мая в 18.30. Горожанин сообщил, что обнаружил в ручье мертвого мужчину.

Полицейские прибыли на место происшествия, осмотрели погибшего и выяснили, что видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Личность мужчины установить не удалось.

«На вид — 35−40 лет, рост — 175−180 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы темные и короткие. Был одет в темную куртку с нашивкой в виде кленового листа на левом рукаве, темно-серые болоньевые брюки и темный свитер», — сообщили в пресс-слжбе.

Полицейские просят позвонить в дежурную часть № 4 по телефонам: 59−81−31 или 59−81−32, если у кого-либо есть информация о погибшем.