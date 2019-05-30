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Больным ВИЧ и гепатитом С россиянам разрешили усыновлять детей

30 мая в 10:40 214 просмотров
, который позволяет людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей, сообщает Lenta.ru.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей, сообщает Lenta.ru.

ВИЧ-положительные россияне смогут усыновить ребенка, если он уже проживает в семье с инфицированными родителями, либо если усыновление необходимо в его интересах.

Помимо этого, закон позволяет усыновлять ребенка людям с тяжелыми заболеваниями, такими как туберкулез, онкология III и IV стадий, а также травмы, приведшие к инвалидности первой группы.

По данным ВОЗ, отмечает издание, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч человек. В настоящий момент, по разным подсчетам, в стране проживают около 1,3−1,5 миллиона россиян с ВИЧ.


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