Больным ВИЧ и гепатитом С россиянам разрешили усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей, сообщает Lenta.ru.

ВИЧ-положительные россияне смогут усыновить ребенка, если он уже проживает в семье с инфицированными родителями, либо если усыновление необходимо в его интересах.

Помимо этого, закон позволяет усыновлять ребенка людям с тяжелыми заболеваниями, такими как туберкулез, онкология III и IV стадий, а также травмы, приведшие к инвалидности первой группы.

По данным ВОЗ, отмечает издание, Россия занимает первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран. В 2017 году вирус нашли у 104 тысяч человек. В настоящий момент, по разным подсчетам, в стране проживают около 1,3−1,5 миллиона россиян с ВИЧ.