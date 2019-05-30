Сельским депутатам упростят порядок декларирования

Документ внес в нижнюю палату парламента вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«В основном это учителя, врачи, социальные работники, которые получают единственный доход по основному месту работы, выполняя обязанности депутата на общественных началах. И для них сбор всех необходимых для декларации справок, зачастую, — достаточно трудоемкий процесс», — отметил Андрей Турчак.

Благодаря документу, им не нужно будет собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок: земельный участок, недвижимость, машина, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В случае, если в отчетном периоде таких сделок не совершалось, сельские депутаты, согласно предлагаемым изменениям, должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта РФ в установленном законом порядке.