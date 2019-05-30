Сергей Цыб поблагодарил пензенские власти за развитие медицинского сектора

В Пензе официально открылся форум Innomed-2019. Важное значение мероприятия отметили первый замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб и губернатор Иван Белозерцев.

«Президент особое внимание уделяет нацпроекту «Здравоохранение». Регионы должны добиться серьезных показателей, в том числе — по снижению смертности. Для этого нужны кадры и, конечно, современное оборудование. Мы должны добиваться того, чтобы российские производители выпускали современное медоборудование и реализовывали его не только у нас, но и за рубежом. Мы видим что в последние годы в этом направлении произошел большой рывок. Форум проводится, чтобы придать дополнительный импульс в сфере производства оборудования», — отметил глава региона и добавил, что для достижения этих целей в области работает биомедицинских кластер.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб обратил внимание на большую работу, которая проведена в Пензенском регионе в сфере развития медицинских технологий

«Приятно, что в области удалось создать компетентную, очень высокотехнологичную площадку для производства медизделий. За последние три года восемь предприятий региона этой отрасли получили субсидии министерства более 300 млн руб. Мы видим, как идет отдача от них», — сказал он и поблагодарил региональную власть за развитие медицинского сектора.

Завершилась церемония открытия подписанием соглашения между правительством Пензенской области в лице губернатора Ивана Белозерцева и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России в лице директора Андрея Шпиленко.