В управлении транспорта прокомментировали появление «благотворителей» в маршрутках

Пензенцы вновь озабочены появлением в общественном транспорте молодых людей, которые собирают деньги якобы на лечение детей. Насколько законна такая работа в маршрутках и автобусах, ИА «Пенза-Пресс» дали ответ в управлении транспорта.

«Опять появились сборщики денег. Я сфотографировала одного, он поинтересовался, с какой целью я это делаю. Стала запрашивать данные про его организацию, что за ребенок, для которого средства собирают. Он сказал, что он не пензенский, и заспешил на выход», — рассказала о встрече горожанка.

Напомним, подобные сообщения с наступлением теплого времени года — не редкость: молодые люди выходят на улицы и просят прохожих помочь ребенку вылечиться, также работают в транспорте. В 2018 году свою позицию по этому поводу обозначила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Гражданам надо знать, что любое изображение ребенка и распространение сведений о его заболевании может быть только с разрешения родителей. Если его нет, то эта деятельность незаконна однозначно», — отметила она.

Всем, кто столкнулся с лже-благотворителями или если возникли сомнения в законности их работы, Наталья Канцерова посоветовала сообщить в полицию, где смогут проверить целевое использование средств.

А по поводу законности работы таких «волонтеров» в маршрутках и автобусах, однозначно ответили в управлении транспорта и связи Пензы.

«Нахождение в общественном транспорте людей без билетов, а также пассажиров, собирающих подаяние, — недопустимо. С кондукторами и водителями проведен дополнительный инструктаж по этому поводу», — сообщил и. о. начальника управления Михаил Глушков.

В ряде автобусов даже появились объявления о запрете.

Чиновник также добавил, что пока никаких жалоб на таких пассажиров не поступало.

Напомним, сообщить о фактах таких сборов можно в полицию по телефонам: 59−80−03, 59−80−04 и 02.

О том, как отличить настоящих благотворителей от мошенников, читайте здесь.