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В селе Решетино до конца 2019 года построят Дом культуры

30 мая в 11:27 242 просмотра

Заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов посетил село Решетино Пачелмского района. Там идет строительство Дома культуры на 150 посадочных мест.

В пресс-центре облправительства сообщили, что здание возводят за счет регионального проекта «Культурная среда».

В настоящее время строители поставили ограждающие и несущие конструкции здания, смонтировали бетонные основания под установку противопожарных резервуаров. Скоро начнутся работы по монтажу фасада, устройству конструкции кровли, утеплению чердачного перекрытия здания, также планируется смонтировать противопожарные резервуары и проложить наружные инженерные коммуникации.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2019 года.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/161782/

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