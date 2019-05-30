В селе Решетино до конца 2019 года построят Дом культуры

В пресс-центре облправительства сообщили, что здание возводят за счет регионального проекта «Культурная среда».
В настоящее время строители поставили ограждающие и несущие конструкции здания, смонтировали бетонные основания под установку противопожарных резервуаров. Скоро начнутся работы по монтажу фасада, устройству конструкции кровли, утеплению чердачного перекрытия здания, также планируется смонтировать противопожарные резервуары и проложить наружные инженерные коммуникации.
Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2019 года.