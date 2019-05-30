В России утвердили перечень СМИ для получения господдержки

29 мая председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел заседание экспертного совета Роспечати, на котором был утвержден очередной перечень СМИ для получения господдержки.

Участники заседания рассмотрели 253 социально значимых проекта, представленных со стороны 121 изданий, из которых экспертами было принято решение поддержать 224 проекта. От 47 федеральных изданий поступило 64 заявки, из числа которых были удовлетворены 51 проекта. Рассмотренные конкурсные заявления поступили в Роспечать в апреле-мае этого года, сообщили в общественной приемной депутата.

Кроме того, были выделены гранты для девяти проектов организаций, выпускающих периодические печатные издания для инвалидов. На эти цели было направлено более 1,2 млн рублей.

«На текущий момент распределено почти 80% от выделенной из бюджета суммы. Экспертный совет продолжит свою работу в июле, чтобы полностью использовать заложенные средства для поддержки, в первую очередь, региональных СМИ» — сказал Леонид Левин.