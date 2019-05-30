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Куски железа. В Вадинске жестко столкнулись две легковушки

30 мая в 12:24 338 просмотров

В Вадинском районе Пензенской области утром 30 мая произошла серьезная авария. Очевидцы сообщили об этом в Сети.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что на перекрестке в районе Куйбышев столкнулись автомобили Audi 100 и Lada Granta.

Судя по кадрам, иномарка после удара улетела в кювет. Ее капот буквально «ушел» внутрь, а боковые части сильно помялись. У отечественной легковушки также пострадал капот, в автомобиле сработали подушки безопасности, помимо этого, у него разбито лобовое стекло.

Есть ли пострадавшие — неизвестно. На фото видно, что на месте ДТП работают медики. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podsl_vad

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