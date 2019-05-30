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В Пензе на станции скорой помощи выработали план по решению проблем

30 мая в 12:38 374 просмотра

Состоялась встреча врио министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой и представителей трудового коллектива станции скорой медпомощи.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в ходе переговоров стороны обсудили проблемы и достигли договоренностей.

«В частности, принято решение об организации работы в двух направлениях: экономический блок, связанный с формированием заработной платы, технический блок, связанный с функционированием автопарка станции.

Принято решение о создании согласительной комиссии с профсоюзом работников здравоохранения РФ и проведении еженедельных заседаний рабочей группы на уровне министерства здравоохранения Пензенской области. Как сообщили на встрече представители коллектива, они удовлетворены результатами переговоров и готовы к диалогу», — пояснили в пресс-службе.

Также отмечено, что станция скорой помощи работает в штатном режиме.

Ранее была информация об «итальянской забастовке» сотрудников «скорой помощи». СМИ сообщали о том, что ряд сотрудников недоволен заработной платой.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5259/

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