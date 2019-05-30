В Мокшанском районе вдова добилась компенсации за смерть мужа на работе

38-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области через суд добилась компенсации морального вреда за смерть мужа на работе.

Установлено, что 34-летний электромонтер трудился в селе Пяша, его ударило током, и мужчина скончался. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. Мастера организации приговорили за это к одному году колонии.

Жене и маленькой дочери погибшего работодатель выплатил пособие, равное годовой зарплате мужчины, единовременную материальную помощь, каждый месяц доплачивает деньги к пособию по потере кормильца, а также оказывает помощь.

Однако вдова обратилась в суд и попросила взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. В итоге в пользу пензячки и ее дочери организация должна будет выплатить по 200 тыс. рублей каждой, а также — 81630 рублей в качестве компенсации затрат на погребение погибшего.

Ответчик по делу не согласился с величиной сумм и подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.