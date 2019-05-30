Какие дворы в Пензе обновят. СПИСОК

Пензенцам сообщили адреса домов, дворы которых включили в программу по благоустройству.

Глава администрации города осмотрел двор на улице Карпинского, 45. Территория будет благоустроена в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы». В настоящее время на объекте идут подготовительные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев поручил установить во всех 35 дворах стенды с дизайн-проектами планируемого благоустройства.

«Жители должны видеть, что их пожелания и предложения нашли отражение в проекте, и могли контролировать ход работ», — подчеркнул он.

Также мэр поручил разместить на информационных досках сведения об ответственных сотрудниках, которые курируют микрорайон. Отмечается, что это поручение касалось не только дворов, вошедших в программу формирования комфортной городской среды, но других территорий.

Список домов, дворы которых включили в программу по благоустройству:

— пр. Строителей, 166;

— ул. Лядова, 18,20,32;

— пр. Строителей, 98, 108;

— пр. Строителей, 50;

— пр. Строителей, 30;

— ул. Рахманинова, 25, 27;

— ул. Бородина, 17;

— ул. Рахманинова, 20;

— ул. Кронштадтская, 7;

— пр. Победы, 77, 79;

— ул. Леонова, 19;

— ул. Аустрина, 146, 150а;

— ул. Пролетарская, 6;

— ул. Ухтомского, 3а, 3Б, 5;

— ул. Чаадаева, 111, 113;

— ул. Кл. Цеткин, 53, 55;

— ул. Кл. Цеткин, 49, 51;

— ул. Измайлова, 73, 81;

— ул. Спартаковская, 18, 26;

— ул. Суворова, 15, ул. Бакунина, 30а, 36, 36а;

— ул. 8 Марта, 15;

— ул. Карпинского, 1, 1а, 7;

— ул. Карпинского, 45;

— ул. Коммунистическая, 36, 36а, 40а;

— ул. Пушкина, 22, 24;

— ул. К. Маркса, 12;

— ул. Мира, 33, 37,47,49;

— Военный городок, 156, 188;

— ул. Кижеватова, 1, 3;

— ул. Кижеватова, 31, ул. Воронова, 24;

— ул. Тепличная, 8, 10;

— ул. Калинина, 119а, 119Б;

— Проезд Пограничный, 11,21, ул. Межрайонная, 12;

— ул. Терешковой, 10а, 10Б, ул. Вадинская, 6а, 10;

— ул. Экспериментальная, 12, 16,17,18.