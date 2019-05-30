Какие дворы в Пензе обновят. СПИСОК

Глава администрации города осмотрел двор на улице Карпинского, 45. Территория будет благоустроена в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2022 годы». В настоящее время на объекте идут подготовительные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Виктор Кувайцев поручил установить во всех 35 дворах стенды с дизайн-проектами планируемого благоустройства.
«Жители должны видеть, что их пожелания и предложения нашли отражение в проекте, и могли контролировать ход работ», — подчеркнул он.
Также мэр поручил разместить на информационных досках сведения об ответственных сотрудниках, которые курируют микрорайон. Отмечается, что это поручение касалось не только дворов, вошедших в программу формирования комфортной городской среды, но других территорий.
Список домов, дворы которых включили в программу по благоустройству:
— пр. Строителей, 166;
— ул. Лядова, 18,20,32;
— пр. Строителей, 98, 108;
— пр. Строителей, 50;
— пр. Строителей, 30;
— ул. Рахманинова, 25, 27;
— ул. Бородина, 17;
— ул. Рахманинова, 20;
— ул. Кронштадтская, 7;
— пр. Победы, 77, 79;
— ул. Леонова, 19;
— ул. Аустрина, 146, 150а;
— ул. Пролетарская, 6;
— ул. Ухтомского, 3а, 3Б, 5;
— ул. Чаадаева, 111, 113;
— ул. Кл. Цеткин, 53, 55;
— ул. Кл. Цеткин, 49, 51;
— ул. Измайлова, 73, 81;
— ул. Спартаковская, 18, 26;
— ул. Суворова, 15, ул. Бакунина, 30а, 36, 36а;
— ул. 8 Марта, 15;
— ул. Карпинского, 1, 1а, 7;
— ул. Карпинского, 45;
— ул. Коммунистическая, 36, 36а, 40а;
— ул. Пушкина, 22, 24;
— ул. К. Маркса, 12;
— ул. Мира, 33, 37,47,49;
— Военный городок, 156, 188;
— ул. Кижеватова, 1, 3;
— ул. Кижеватова, 31, ул. Воронова, 24;
— ул. Тепличная, 8, 10;
— ул. Калинина, 119а, 119Б;
— Проезд Пограничный, 11,21, ул. Межрайонная, 12;
— ул. Терешковой, 10а, 10Б, ул. Вадинская, 6а, 10;
— ул. Экспериментальная, 12, 16,17,18.