ФАС разберется с ценами на летние билеты в плацкарт

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства, внимание будет уделено каждому маршруту, выводы опубликуют. В ФАС также отметили, что тарифы на 2019 год по перевозу пассажиров в плацкарте максимально проиндексированы на 3,9%, а эффект повышения цен, который выявили общественники, мог быть связан с отменой скидок.

Ранее СМИ, ссылаясь на Общероссийское объединение пассажиров, писали о том, что цены на билеты в плацкартные вагоны в июне и июле по некоторым направлениям выросли вдвое по сравнению с майскими.