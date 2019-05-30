Пензенец не смог вернуть деньги за просевший диван

Пензенец купил мягкую мебель, через какое-то время сиденье дивана просело. Покупатель направил продавцу претензию, чтобы ему вернули деньги за товар, но мужчине отказали. Тогда он обратился в «Ассоциацию потребителей Пензенской области».

Частным учреждением была проведена экспертиза, согласно которой, в мебели были дефекты из-за нарушения технологий на производстве, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Однако в ходе рассмотрения дела установлено, что недостатки появились в процессе эксплуатации. Кроме того, претензии покупатель направил уже после истечения гарантийного срока — 18 месяцев. Истец попытался обжаловать решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения.