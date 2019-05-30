Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат
«БКС Премьер»: Инвестиции уходят в онлайн
Онлайн-брифинг с врио министра здравоохранения Оксаной Чижовой
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Наши новости
Какие дворы в Пензе обновят. СПИСОК
Tele2 проведет хакатон Hack 2.0
В Мокшанском районе вдова добилась компенсации за смерть мужа на работе
В Пензе на станции скорой помощи выработали план по решению проблем
В России утвердили перечень СМИ для получения господдержки
В управлении транспорта прокомментировали появление «благотворителей» в маршрутках
В селе Решетино до конца 2019 года построят Дом культуры
Трое в пакете. Пензенец безжалостно избавился от крошечных щенков
В Пензе на Западной поляне лихач совершил опасный маневр
И так сойдет. Жители Зари возмущены расписанием автобусов на урне

Пензенец не смог вернуть деньги за просевший диван

30 мая в 14:06 96 просмотров

Пензенская ассоциация потребителей не смогла отстоять в суде интересы местного жителя.

Пензенец купил мягкую мебель, через какое-то время сиденье дивана просело. Покупатель направил продавцу претензию, чтобы ему вернули деньги за товар, но мужчине отказали. Тогда он обратился в «Ассоциацию потребителей Пензенской области».

Частным учреждением была проведена экспертиза, согласно которой, в мебели были дефекты из-за нарушения технологий на производстве, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Однако в ходе рассмотрения дела установлено, что недостатки появились в процессе эксплуатации. Кроме того, претензии покупатель направил уже после истечения гарантийного срока — 18 месяцев. Истец попытался обжаловать решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA-3330726/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...