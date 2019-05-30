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Аллею в парке Ульяновых выложили брусчаткой

30 мая в 15:21 322 просмотра

30 мая мэр Виктор Кувайцев оценил ход благоустройства детского парка им. Ульяновых в Арбеково.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас обустроено бетонное основание под спортплощадку, выложена аллея из брусчатки, ведутся работы по отсыпке чернозема, засеивают траву вдоль дорожки. Также срублены аварийные деревья, в ближайшее время пройдет высадка саженцев.

«Нужно уделить внимание опорам освещения, чтобы они были не только энергоэффективными, но и удачно вписывались в современную городскую среду», — призвал Виктор Кувайцев.

Реновацию парка планируется завершить до 1 сентября.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_rabot_po_blagoustroystvu_parka_ulyanovykh_/

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